عاجل/ هذه الدولة تعلن حالة “القوة القاهرة” على جميع حقول النفط..

أعلن العراق، الجمعة، حالة القوة القاهرة على جميع حقول النفط التي طورتها شركات أجنبية، وذلك بسبب استمرار العمليات العسكرية في المنطقة وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في وزارة النفط العراقية قوله، إن العمليات العسكرية في المنطقة أدت إلى تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز، مما منع معظم صادرات البلاد من النفط الخام من التحرك.

وتسببت الحملة العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في اضطرابات في أسواق الطاقة وتدفقات النفط وتأثر العراق بشدة بهذه الاضطرابات.

تداعيات الحرب على الطاقة في العراق

كانت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق قد توصلتا في وقت سابق إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط إلى ميناء جيهان التركي اعتبارا من الأربعاء الماضي، في خطوة تأتي وسط اضطرابات حادة في الإمدادات نتيجة الحرب على إيران.

كما ذكرت وزارة الكهرباء العراقية، الأربعاء أن تدفقات الغاز الإيراني إلى البلاد توقفت بشكل كامل، مما أدى إلى فقدان نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى قوله إن “نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة، توقفت قبل ساعة تدفقات الغاز الإيراني إلى العراق بشكل كامل، ما تسبب بخروج نحو 3100 ميغاواط عن الخدمة”.

وأضاف موسى أن “وزير الكهرباء وكالة أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني”.

وأشار إلى أن “فقدان 3100 ميغاواط سيؤثر على المنظومة بالتأكيد، وكنا نستعد بشكل جيد لأن تكون محطاتنا جاهزة قبل موسم الذروة”.

“سكاي نيوز”