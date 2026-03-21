فظيع/ طفلة 12 سنة تتعرض لصعقة كهربائية..

أُحيلت طفلة تبلغ من العمر 12 سنة، في حالة صحية حرجة، إلى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس، إثر تعرضها لصعقة كهربائية فوق سطح منزل عائلتها بحي “السعايدية” في أحواز مدينة جندوبة، حسب ما أكّده مراسل الجوهرة أف أم بالجهة.

وتفيد تفاصيل الواقعة، التي نقلتها اذاعة الجوهرة اف ام حسب رواية العائلة، إلى أن الطفلة كانت تلعب رفقة شقيقتها فوق سطح المنزل، وأثناء ذلك لامست عفوياً سلكاً كهربائياً مكشوفاً (غير مغلف) يمر بالقرب من السطح بواسطة “قطعة خشب مبللة”، مما تسبب في إصابتها بصعقة قوية خلفت حروقاً بليغة على مستوى اليدين والرقبة والصدر.

وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية على الفور، حيث تم نقلها في البداية إلى المستشفى الجهوي بجندوبة، ومنه إلى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس نظراً لخطورة إصابتها. وأفادت المصادر الطبية بأن الطفلة خضعت لتدخلات طبية عاجلة، وأن حالتها الصحية حالياً مستقرة بعد تجاوزها مرحلة الخطر.