عاجل/ عقوبات ضد لاعبي هذا الفريق وايقاف رئيس النادي عن النشاط..

أصدرت الجامعة التونسية لكرة اليد اليوم السبت 21 مارس 2026 عقوبات ضد لاعبي فريقي أواسط بعث بني خيار وجمعية الحمامات عقب أحداث العنف التي جدّت خلال مباراة جمعتهما ضمن بطولة النخبة أواسط وأدّت إلى توقفها قبل نهاية الوقت القانوني.

وقررت الجامعة إيقاف 4 لاعبين من بعث بني خيار ولاعب من جمعية الحمامات وتسليط عقوبة اللعب دون حضور الجمهور لـ 6 مباريات ضد نادي بعث بني خيار مع تغريمه بخطية مالية قدرها 6 آلاف دينار.

كما قررت الجامعة التونسية لكرة اليد إيقاف رئيس نادي بعث بني خيار أيمن مزوال عن أي نشاط رياضي وإحالة ملفه على أنظار لجنة التأديب للبت فيه حيث تبين بناء على مقاطع فيديو تورط المعني بالأمر بصفة مباشرة في أحداث العنف وذلك باقتحامه ارضية الميدان أثناء توقف اللعب واعتداءه بالعنف الشديد على احد اللاعبين الشبان لجمعية الحمامات.

وتمت دعوة رئيس نادي بعث بني خيار للمثول أمام اللجنة المركزية للتاديب يوم الخميس 26 مارس 2026 على الساعة 11 بمقر الجامعة للاستماع الى افادته في هذا الملف واتخاذ القرار المناسب.