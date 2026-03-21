عاجل/ “تسريبات سرية” تكشف بنود خطة ترامب لإنهاء الصراع مع إيران..!

أفادت وكالة “أكسيوس” نقلا عن مصادر بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تناقش بشكل أولي المرحلة التالية وشكل محادثات السلام مع إيران.

وأوضحت “أكسيوس” نقلا عن مسؤول أمريكي أن “صفقة إنهاء الحرب يجب أن تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، ومعالجة مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، وإقامة اتفاق طويل الأمد بشأن برنامجها النووي، وصواريخها الباليستية ودعمها لوكلائها في المنطقة”.

وأضافت أن “ويتكوف وكوشنر يشاركان في المناقشات بشأن مسار دبلوماسي محتمل مع إيران”، مشيرة إلى أن “المطالب الإيرانية تشمل وقف إطلاق النار وضمانات بعدم استئناف الحرب في المستقبل وتعويضات”. ونقلت “أكسيوس” عن مسؤول أمريكي قوله: “رأينا أننا كبحنا طموحات إيران ونعتقد أن طهران ستأتي إلى طاولة المفاوضات”، موضحا أنه “قد يكون هناك مجال للتفاوض بشأن إعادة الأصول المجمدة لإيران”.

وأضاف المسؤول الأمريكي: “ما تسميه إيران تعويضات ربما نسميه نحن إعادة الأموال المجمدة وهناك طرق عدة لصياغة الأمر، ونريد من إيران التزامات تشمل عدم وجود برنامج صواريخ لـ5 سنوات وعدم تخصيب اليورانيوم، كما نشترط تفكيك مفاعلات نطنز وأصفهان وفوردو ورقابة خارجية صارمة على أجهزة الطرد”.

وذكرت وكالة “أكسيوس” أن “مستشاري ترامب يريدون أن يكونوا مستعدين في حال بدء محادثات مع إيران في المستقبل القريب، وشروط ويتكوف وكوشنر ستكون مشابهة لتلك التي تم عرضها في جنيف قبل يومين من اندلاع الحرب”.

وكالات