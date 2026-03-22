عاجل/ القوات الإيرانية تُهدّد..

هدّدت القوات الإيرانيّة، الأحد، بإغلاق مضيق هرمز بالكامل في حال نفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده باستهداف منشآت الطاقة في الجمهورية الإسلامية.

وقال “مقر خاتم الأنبياء”، وهو غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة، في بيان نقله التلفزيون الرسمي، “إذا تمّ تنفيذ تهديدات الولايات المتحدة بشأن منشآت الطاقة الإيرانية.. سيتم إغلاق مضيق هرمز بالكامل، ولن تتم إعادة فتحه إلى أن تتم إعادة بناء منشآت الطاقة المدمّرة لدينا”.

ومنذ اندلاع الحرب بهجوم أمريكي إسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في 28 فيفري، ترد طهران بإغلاقها بشكل شبه تام لمضيق هرمز الحيوي لصادرات الطاقة من الخليج، الأمر الذي أدّى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز عالميا.