متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..

يتواصل الطقس مساء اليوم الأحد، كثيف السحب بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية ثم تشمل تدريجيا أقصى الجنوب، وسحب عابرة ببقية الجهات مع ظهور ضباب محلي آخر الليل، وفق التوقعات الجوية التي نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي، عشية اليوم الأحد.

وأفاد المعهد الوطني، بأن الريح من القطاع الشرقي ستكون قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، في حين يكون البحر قليل الإضطراب. وأضاف أن الحرارة تتراوح ليلا بين 8 و 13 درجة بالشمال والوسط، وتكون في حدود 6 درجات بالمرتفعات، وبين 13 و 20 درجة ببقية المناطق.