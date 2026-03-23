عاجل/ بعد قرار ترامب: مصدر إيراني يفجرها ويكشف..

أفادت وكالة “فارس”، نقلاً عن مصدر إيراني، بأنه لا توجد مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف المصدر أن ترمب تراجع بعد أن علم أن الأهداف الإيرانية ستشمل جميع محطات الطاقة في المنطقة، مشيراً إلى أنه تراجع أيضاً بعد أن أصبحت التهديدات العسكرية الإيرانية ذات مصداقية.

و كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن اليوم الاثنين، إرجاء خطط توجيه ضربات عسكرية ضد محطات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة في إيران لمدة خمسة أيام.

وأوضح ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن قرار التأجيل جاء إثر إجراء محادثات وصفها بالجيدة والبناءة مع الجانب الإيراني، مؤكدا أن هذه المناقشات ستستمر طوال الأسبوع الحالي.