بطلة مسلسل “علي كلاي”/ والد أحمد العوضي يفجرها ويكشف حقيقة استعداد ابنه للزواج من يارا السكري..#خبر_عاجل

أثار والد الفنان المصري أحمد العوضي الجدل بإعلانه اقتراب زواج نجله من يارا السكري خلال شهرين، رغم نفي النجم تلك الأنباء في الأيام الماضية.

فقد فجّر والد بطل “علي كلاي”، السبت، مفاجأة بشأن علاقته بزميلته يارا السكري، كاشفا عن تخطيطه للزواج منها وإقامة حفل زفاف، وذلك عقب النجاح اللافت الذي حققه الثنائي في المسلسل الرمضاني الذي عرض مؤخرا.

وأوضح محمد العوضي، خلال تصريحات صحافية مصورة، أن نجله يستعد للزواج من يارا السكري خلال نحو شهرين، مؤكدا أن العلاقة بينهما تجاوزت حدود الصداقة والتعاون الفني، وأشار إلى أن “مشاعرهما كانت حقيقية في المسلسل”.

كما أضاف أن أحمد العوضي أخبر والده بكل تفاصيل علاقته بيارا السكري، مبيناً أن الزواج سيتم بموافقة الأب.

وأوضح أن العوضي يبحث عن مواصفات محددة في زوجته المستقبلية، وقال “عايز وحدة مطيعة وتسمع الكلام وتتحمل عصبيته وغير عنيدة”، مضيفاً “لقى هذه المواصفات في يارا السكري”.

كذلك بين أن التقارب بين الثنائي بدأ من عملهما سوياً رمضان الماضي 2025 في مسلسل “فهد البطل”.

في حين أن العوضي حسم الجدل المثار حول ارتباطه بالفنانة يارا السكري، نافياً تلك الشائعات جملة وتفصيلاً. وأوضح في مقابلة مع “العربية.نت” أن الجمهور ربما صدق قصة الحب التي جمعتهما ضمن أحداث المسلسل وتمنى تحولها لواقع، وهو ما يعكس نجاح الثنائي كفريق عمل ليس أكثر.

