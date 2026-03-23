عاجل/ وضعته في موقف محرج: ايران تفضح “ترامب” وتكشف..

نفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، “وجود محادثات بين طهران وواشنطن”، مؤكّدة أنّ “تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأتي في إطار محاولات خفض أسعار الطاقة وكسب الوقت لتنفيذ خططه العسكرية”.

من جهتها، نقلت وكالة فارس ​الإيرانية عن ‌مصدر أن “ترامب تراجع عن استهداف محطات ​الكهرباء ​الإيرانية ⁠بعد أن حذرت ​إيران من ​أنها ⁠سترد على ذلك باستهداف ⁠محطات ​الطاقة ​في غرب آسيا”. وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق اليوم، إن ‌”الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة وبناءة مع إيران وإنه ​أصدر أوأمر للجيش بتأجيل ​جميع الضربات العسكرية ضد محطات ⁠الكهرباء والبنية التحتية ​للطاقة في إيران لمدة ⁠خمسة ​أيام، والأمر ​يتوقف على نجاح الاجتماعات والمناقشات الجارية”.