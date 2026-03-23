عاجل/ بعد قرار ترامب: تراجع أسعار النفط بأكثر من 13 ​بالمائة..

تراجعت ​أسعار النفط بأكثر من 13 ​بالمئة اليوم الاثنين بعد أن ‌قال الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب أنه سيؤجل ‌أي ضربات عسكرية ضد محطات الكهرباء الإيرانية لمدة خمسة أيام، وذلك ⁠قبل ساعات من الموعد النهائي الذي كان ينذر بتصعيد الصراع الذي دخل أسبوعه الرابع.

وتم ​تداول العقود الآجلة لخام برنت عند حوالي 104.1 ⁠دولار للبرميل، بانخفاض 7.2 بالمئة، بحلول الساعة 1130 بتوقيت جرينتش بعد هبوطها ⁠15 بالمئة لتصل إلى أدنى مستوى لها خلال الجلسة عند 96 دولارا للبرميل.

وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7.8 بالمئة إلى 90.55 دولار بعد تراجعه 13.5 بالمئة ليصل إلى أدنى مستوى له ​خلال الجلسة عند 85.28 دولار. وهدد ترامب يوم السبت “بتدمير” محطات الكهرباء في إيران ما لم تقدم على ‌إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل خلال 48 ساعة، محددا موعدا نهائيا في حوالي الساعة ⁠7:44 مساء بتوقيت شرق الولايات ‌المتحدة (2344 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين.

وأثارت تعليقاته تهديدات بالرد من الحرس الثوري الإيراني، الذي قال إنه سيهاجم محطات الكهرباء الإسرائيلية وتلك التي تزود القواعد الأمريكية في منطقة الخليج إذا نفذ ترامب تهديده “بتدمير” شبكة الكهرباء ‌الإيرانية.

وألحقت الحرب أضرارا بمرافق الطاقة ⁠الرئيسية في الخليج وأغلقت حركة الملاحة فعليا في مضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي 20 بالمئة من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية. وقدر المحللون الخسارة في إنتاج النفط في الشرق ‌الأوسط ⁠بما يتراوح بين سبعة ملايين وعشرة ملايين برميل يوميا.