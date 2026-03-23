عاجل/ أول تصريح لترمب بعد تكذيب ايران..

قال الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب للصحفيين اليوم الاثنين ‌إن “طهران تُريد إبرام اتفاق بأيّ ثمن، وواشنطن لديها الرّغبة فعلاً في ذلك”، مشيراً إلى أنّ “الولايات المتحدة أجرت محادثات بناءة مع إيران، ​ولدينا نقاط اتفاق رئيسية”.

وأضاف ترمب ​أن “المحادثات التي جرت أمس ⁠الأحد ستستأنف اليوم الاثنين، ​وأنه إذا استمرت المفاوضات بشكل ​إيجابي فسيتم التوصل إلى اتفاق قريبا جدا”. وأوضح ترامب أن “ستيف ويتكوف ​المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ​وصهره جاريد كوشنر أجريا المحادثات”.

في المقابل، نفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم، “وجود محادثات بين طهران وواشنطن”، مؤكّدة أنّ “تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأتي في إطار محاولات خفض أسعار الطاقة وكسب الوقت لتنفيذ خططه العسكرية”.

وقال ترامب ‌في ⁠وقت سابق اليوم الاثنين إنه أصدر تعليمات بتأجيل أي هجمات عسكرية تستهدف محطات ​الكهرباء الإيرانية ​لمدة ⁠خمسة أيام، وذلك قبل ساعات فقط من ​الموعد النهائي الذي كان ​ينذر ⁠بتصعيد إضافي في الصراع الذي دخل أسبوعه الرابع.