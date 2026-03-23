عاجل/ أول رد فعل من إسرائيل على اعلان ترامب..

قال مسؤول إسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه من المبكر معرفة إن كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ينوي إنهاء الحرب على إيران.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المسؤول قوله: “من المبكر جدًا معرفة ما إذا كان ترامب ينوي إنهاء الحرب. كان تصريحه مفاجئًا”.

كان ترامب قد أعلن لوكالة فرانس برس يوم الاثنين أن الأمور “تمضي بشكل جيد جدًا”، وذلك بعد إجراء مباحثات مع “زعيم رفيع” في إيران، وتأجيله الضربات التي كان هدد بها منشآت الطاقة الإيرانية.

وأوضح ترامب في تصريح مقتضب عبر الهاتف أن “الأمور تمضي بشكل جيد جدًا”، مشيرًا إلى أنه تحدث إلى “زعيم إيراني رفيع المستوى يحظى باحترام كبير”. وأضاف أن الطرفين يسعيان لإبرام اتفاق، قائلاً: “هم يريدون إبرام اتفاق ونحن نريد إبرام اتفاق أيضًا”.

وأكد أن الإيرانيين “هم من اتصلوا وأنا لم أتصل”.

وأكد ترامب أن المحادثات أُجريت بمشاركة مبعوثه ستيف ويتكوڤ ومستشاره جاريد كوشنر، مشيرًا إلى أنها كانت قوية وأن النتائج النهائية ستتضح فيما بعد. وأضاف: “إذا مضوا قدمًا فسوف ينتهي الصراع”، معربًا عن حرصه على تجنب أي أذى لمجتبى خامنئي قائلاً: “لا أريده أن يُقتل ولا أعلم إذا كان على قيد الحياة”.

كما شدد ترامب على أن هدف الولايات المتحدة هو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية والعمل على إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.

لكنه أوضح أنه “سيكون من السهل جدا الحصول على اليورانيوم المخصب إذا توصلنا إلى اتفاق”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ترامب إنه أصدر تعليمات بتأجيل أي هجمات عسكرية تستهدف محطات الكهرباء الإيرانية لمدة خمسة أيام، وذلك قبل ساعات من الموعد النهائي الذي كان يُنذر بتصعيد إضافي في الصراع الذي دخل أسبوعه الرابع.

“سكاي نيوز “