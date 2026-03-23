مفزع/ بنسبة تتجاوز 4 بالمائة: عدد قتلى حوادث المرور يرتفع منذ بداية السنة..

سجّل عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غاية 22 مارس الجاري، ارتفاعا بنسبة 4,20 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، وذلك بتسجيل 248 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 238 قتيلا سنة 2025 وفق ما أكّده المرصد الوطني لسلامة المرور.

وتابع المرصد، وفق إحصائيات نشرها على موقعه، أنّه تم يوم أمس الأحد تسجيل 9 حوادث انجرّ عنها قتيلان و17 جريحا، مبيّنا في الآن نفسه أنّه تمّ تسجيل انخفاضا في عدد حوادث المرور بنسبة 30.34 خلال هذه الفترة بعد تسجيل 861 حادثا مقارنة ب1236 سنة 2025 وكذلك انخفاضا في عدد الجرحى بنسبة 29.11 بعد تقلّص العدد من 1580 جريحا سنة 2025 إلى 1120 جريحا سنة 2026.

وكشفت احصائيات المرصد الوطني أنّ السهو وعدم الانتباه يتصدران الأسباب المؤدية الى حوادث ب 224 حادثا (26 بالمائة)، تليهما السرعة بـ 209 حوادث (24.27 بالمائة)، ثم قطع الطريق ب108 حوادث (12.5 بالمائة)، وعدم احترام الأولوية بـ 76 حادثًا (8.83 بالمائة).

أمّا فيما يتعلق بالوفيات والجرحى، فقد احتلت السرعة المرتبة الأولى من حيث أبرز أسباب الحوادث القاتلة، حيث تسببت في 91 حالة وفاة، أي بنسبة 36.7 بالمائة من مجموع القتلى وخلّفت 288 جريحا، يليها السهو وعدم الانتباه ب33 قتيلا و273 جريحا فقطع الطريق ب29 قتيلا و98 جريحا.

وأكّد المرصد أنّ الإحصائيات والبيانات المتعلقة بالسنة الحالية 2026 مستمدة من المعطيات الواردة على المرصد، وفق آخر تحيين وأنّها أولية وقابلة للتحيين اليومي حسب المستجدات الواردة من المصادر الرسمية.

كما بيّن في الترتيب الجغرافي للحوادث وضحاياها أنّ هذا الترتيب يعدّ ترتيبًا كميًّا صرفًا، لا يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الديمغرافية ولا المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بكل جهة، مما قد يؤثر على دقة المقارنة الموضوعية بين الجهات.