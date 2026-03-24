بطولة ميامي : خروج أوجيه-ألياسيم ومدفيديف من الدور الثالث

ودع الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم والروسي دانييل مدفيديف، المصنفان سابعا وتاسعا تواليا، دورة ميامي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب من الدور الثالث بخسارة الأول أمام الفرنسي تيرانس أتمان والثاني أمام الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو.

ولم يذهب أوجيه-ألياسيم أبعد من الدور الثالث في ميامي منذ مشاركته الأولى سنة 2019 حين بلغ نصف النهائي، بخسارته أمام أتمان، المصنف 52 عالميا، بواقع جولتين لواحدة 3-6 و6-1 و3-6.

وسيخوض أتمان ثمن النهائي للمرة الثانية في دورات الماسترز الألف نقطة، بعد أولى العام الماضي حين بلغ نصف نهائي دورة سينسيناتي.

وبدوره، خسر مدفيديف، القادم من مشاركة موفقة في دورة إنديان ويلز لماسترز الألف نقطة حيث وصل إلى النهائي قبل الخسارة أمام الإيطالي يانيك سينر الثاني عالميا، أمام سيروندولو المصنف 18 في الدورة بواقع 0-6 و6-4 و5-7.

ولدى السيدات، بلغت التشيكية كارولينا موخوفا، المصنفة 13، الدور ربع النهائي بعد فوزها على الفليبينية ألكسندرا إيالا بسهولة بواقع جولتين 6-0 و6-2 في مباراة دامت ساعة واحدة.

وتواجه موخوفا في ربع النهائي الثالث لها سنة 2026 إما الروسية ميرا أندرييفا الثامنة عالميا أو الكندية فيكتوريا مبوكو العاشرة عالميا.