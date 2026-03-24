ايران تعتقل 466 شخصا من أجل هذه التهمة..#خبر_عاجل

قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم ‌الثلاثاء، ‌إن ‌الشرطة ألقت القبض على 466 شخصا ⁠بتهمة القيام بأنشطة إلكترونية تهدف إلى تقويض الأمن القومي، ⁠وذلك في واحدة من أكبر الحملات ⁠الأمنية منذ بدء الحرب مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية باعتقال أكثر من ألف شخص خلال الشهر بتهم تتعلق ‌بتصوير مواقع حساسة أو نشر محتوى ⁠مناهض للحكومة على ‌الإنترنات أو “التعاون مع العدو”.

وذكرت الشرطة في بيان أن عمليات الاعتقال جاءت بناء على معلومات ‌استخباراتية ومراقبة ⁠تقنية خلال الأيام الماضية، وقالت إن هؤلاء ‌الأشخاص مرتبطون بشبكات “للعدو” تسعى إلى زعزعة الاستقرار الداخلي.

وكالات