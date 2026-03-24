عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق قاتل السفير السابق يوسف بن حاحا بجهة المنزه..

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المتهم بقتل السفير السابق والدبلوماسي المتقاعد يوسف بن حاحا، والاعتداء على زوجته داخل منزلهما بجهة المنزه الأول وفق ما أوردته وسائل اعلام متطابقة.

وتعود أطوار الواقعة إلى يوم الأربعاء الماضي، حين خطط عامل بناء (في العقد الثالث من عمره) لسرقة منزل الضحية. وعمد الجاني إلى قطع التيار الكهربائي لاستدراج السفير إلى الحديقة، حيث باغته بالاعتداء بواسطة قضيب حديدي أدى إلى وفاته على عين المكان، قبل أن يقتحم المنزل ويعتدي على زوجة الضحية ويستولي على أغراض ومبالغ مالية وفراراً من الموقع.

وتمكن أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني، في ظرف زمني وجيز، من كشف هوية المظنون فيه (أصيل ولاية بنزرت) ونصب كمين محكم له بمسقط رأسه، حيث تم إيقافه واسترجاع المسروق. وتواجه الزوجة حالياً فترة علاج بالمستشفى إثر الإصابات التي لحقت بها خلال الحادثة التي هزت الرأي العام الدبلوماسي والحقوقي في تونس.