عاجل/ من أجل افتعال جوازات السفر ومنح الجنسية: تأجيل محاكمة هؤلاء..

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 تأخير النظر في القضية المتعلقة بإفتعال جوازات سفر ومنح الجنسية وتسليمها إلى أجانب مطلوبين في قضايا إرهابية إلى جلسة 5 ماي المقبل استجابة لطلب هيئة الدفاع.

ولم يتم جلب وزير العدل الأسبق القيادي في حركة النهضة نورالدين البحيري، وتبين انه رفض المثول، في حين لم يحضر الإطار الأمني السابق فتحي البلدي، وبينت المحكمة بأن عددا من المتهمين محالين بحالة فرار من بينهم معاذ الخريجي نجل رئيس حركة النهضة، في حين مثل حمادي الجبالي و4 متهمين آخرين محالين بحالة سراح في ملف القضية وفق ما نقلته اذاعة موزاييك.

وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف قررت إحالة القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري وإطار أمني سابق بحالة إيقاف ومتهمين آخرين بحالة سراح من بينهم حمادي الجبالي رئيس الحكومة الأسبق ومتهمين آخرين محالين بحالة فرار من بينهم معاذ الغنوشي وأجانب وذلك لمحاكمتهم بخصوص شبهات افتعال جوازات سفر تونسية ووثائق الجنسية التونسية وتسليمها لأجانب.