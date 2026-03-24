تنبيه/ تغيير حركة المرور على مستوى هذه الطريق..#خبر_عاجل

كشف المدير الجهوي للتجهيز ببنزرت، نوفل بن علية، اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، عن جملة من الإجراءات والتدخلات المرتبطة بأشغال صيانة الجسر المتحرك، مؤكدا أن هذه الأشغال تندرج ضمن برنامج دوري يهدف إلى ضمان سلامة المنشأة واستمرارية استغلالها في أفضل الظروف.

و أوضح بن علية في تصريح لاذاعة اكسبراس أف أم أن انطلاق الأشغال كان مساء أمس على الساعة العاشرة ليلا، حيث تم الشروع في عمليات فنية دقيقة تشمل إزالة الطبقة السطحية القديمة وإعادة تهيئتها، وذلك في إطار صيانة شاملة تُنجز عادة كل 10 إلى 15 سنة. مشيرا إلى أن اختيار هذا التوقيت لم يكن اعتباطيا، بل جاء لتفادي فترات الذروة، خاصة الامتحانات والعطلة الصيفية، بما يقلص من تأثير الأشغال على مستعملي الطريق.

و أكد المدير الجهوي أنه تم التنسيق المسبق مع مختلف الأطراف المتدخلة، من سلطات محلية وأمنية وبلدية، لوضع خطة تحويل مروري تشمل الحافلات وسيارات الأجرة، حيث تم توجيهها نحو مسالك بديلة، خاصة عبر منطقة جرزونة، بهدف ضمان انسيابية التنقل والحد من الاكتظاظ.

و أوضح بن علية أن بعض الأشغال التقنية تتطلب تدخلا متواصلا، حيث تمت برمجة فترة عمل أولى تمتد إلى نحو 40 ساعة، مشددا على أن الفرق الفنية تعمل على مدار الساعة لاستكمال الأشغال في الآجال المحددة، مع مراعاة العوامل المناخية التي قد تؤثر على نسق الإنجاز.

أما بخصوص حركة الملاحة، فقد طمأن بن علية إلى أنها ستتواصل بشكل عادي، من خلال الفتحات المبرمجة للجسر، مع إمكانية إقرار فتحات استثنائية عند الضرورة، بما يضمن عدم تعطيل حركة السفن.

و أشار المدير الجهوي للتجهيز ببنزرت في ذات السياق إلى تقدم أشغال الجسر الكبير ببنزرت، مؤكدا أن نسبة الإنجاز بلغت حاليا حوالي 20%، مع توقعات باستكمال المشروع في أواخر سنة 2027، وفق البرنامج الزمني المحدد.

وختم ضيف برنامج الشارع التونسي تدخله، بدعوة مستعملي الطريق إلى الالتزام بإشارات المرور واحترام التحويلات الظرفية، مؤكدا أن هذه الإجراءات، رغم ما قد تسببه من إزعاج مؤقت، تندرج في إطار تحسين البنية التحتية وضمان سلامة الجميع.