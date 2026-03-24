عاجل/ يهم العاطلين: فرص عمل بهذه الدولة وبهذا الأجر..

اعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني أن احدى المؤسسات بالمملكة العربية السعودية ترغب في انتداب:
1_مدرّس لغة انجليزية ( اناث وذكور)
2_مدرّسة رياضيات ( اناث)
3_مدرّسة علوم طبيعية ( اناث)
4_مدرّس حاسب آلي ( اناث وذكور)
*الشروط المطلوبة :
-شهادة الاستاذية او الاجازة مع خبرة سنة واحدة فما فوق
-العمر لا یزید عن 50 سنة
-لغة التّدريس اللغة الانجليزية
-إجادة اللغة الانجليزية تخاطبا وقراءة
*الامتيازات المقترحة:
الراتب المقترح 6500 ريالا سعوديا شامل لكل البدلات مع توفير التامين الصحي
-طريقة تقديم الترشحات:
عبر الاستمارة الالكترونية: https://forms.gle/ZKK4i2SxhDkLni6Y7
-تاريخ غلق الترشحات: 21 مارس 2026
ملاحظة:
إذا تلقت الوكالة عددا كبيرا من الترشّحات يفوق العدد المطلوب، سيتم اعتماد تاريخ تلقي الترشّحات من بين مقاييس اختيار الترشحات المقبولة