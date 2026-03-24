عاجل/ يهم العاطلين: فرص عمل بهذه الدولة وبهذا الأجر..

اعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني أن احدى المؤسسات بالمملكة العربية السعودية ترغب في انتداب:

1_مدرّس لغة انجليزية ( اناث وذكور)

2_مدرّسة رياضيات ( اناث)

3_مدرّسة علوم طبيعية ( اناث)

4_مدرّس حاسب آلي ( اناث وذكور)

*الشروط المطلوبة :

-شهادة الاستاذية او الاجازة مع خبرة سنة واحدة فما فوق

-العمر لا یزید عن 50 سنة

-لغة التّدريس اللغة الانجليزية

-إجادة اللغة الانجليزية تخاطبا وقراءة

*الامتيازات المقترحة:

الراتب المقترح 6500 ريالا سعوديا شامل لكل البدلات مع توفير التامين الصحي

-طريقة تقديم الترشحات:

عبر الاستمارة الالكترونية: https://forms.gle/ZKK4i2SxhDkLni6Y7

-تاريخ غلق الترشحات: 21 مارس 2026

ملاحظة:

إذا تلقت الوكالة عددا كبيرا من الترشّحات يفوق العدد المطلوب، سيتم اعتماد تاريخ تلقي الترشّحات من بين مقاييس اختيار الترشحات المقبولة