عاجل/ دمار وإصابات في تل أبيب الكبرى جراء هجوم صاروخي إيراني..

أفادت القناة 12 العبرية بانهيار جزء من مبنى في مدينة بني براك بتل أبيب الكبرى، إثر قصف صاروخي إيراني، مشيرة إلى سقوط شظايا ورؤوس متفجرة في ستة مواقع بالمنطقة

من جهته، ذكر موقع “واللا” العبري أن بلاغات وردت عن سقوط رؤوس متفجرة في مدينتي بني براك وبتاح تكفا، فيما أكد جيش الاحتلال وصول فرق الإنقاذ إلى مواقع وسط الكيان المحتل للتعامل مع التداعيات الميدانية.

وأفادت خدمات الإسعاف الصهيونية بأن طواقمها توجهت إلى عدة مناطق وسط الكيان المحتل بعد تلقي بلاغات عن سقوط شظايا صاروخية، وأسفرت الحوادث عن إصابة 7 أشخاص في مدينة بني براك.