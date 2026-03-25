خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل

أعلنت شركة النقل بتونس عن تسجيل حادثتي اعتداء على عربات المترو، يوم أمس الثلاثاء 24 مارس 2026، في ظل تواصل السلوكيات التخريبية التي تستهدف أسطولها.

وأوضحت الشركة أن الحادثة الأولى جدّت على الساعة 15:55، حيث تعرّضت عربة مترو على الخط رقم 5 إلى الرشق بالحجارة والتخريب على مستوى محطة 14 جانفي، من قبل مجموعة من الشبان. وأسفر الاعتداء عن إصابة أحد الركاب على مستوى الكتف، إلى جانب تهشيم بلور كبير وبلوري بابين.

وبيّنت المعطيات الأولية أن مجموعة من الشبان صعدت إلى العربة القادمة من محطة “الانطلاقة” في اتجاه وسط العاصمة، واقتحمت قمرة القيادة في محاولة للتخريب. وعند تصدّي أحد الركاب لهم، تعرّض للاعتداء بواسطة غاز مسيل للدموع مع محاولة سلب هاتفه، قبل أن يتدخل بقية الركاب لإجبار المعتدين على النزول، ليعمدوا لاحقاً إلى رشق العربة بالحجارة.

وأشارت الشركة إلى أنه تم فتح محضر في الغرض، حيث أسفرت عمليات التمشيط عن إيقاف شخصين يشتبه في تورطهما في الحادثة.

وفي حادثة ثانية، وقعت على الساعة 19:25، تعرّضت عربة مترو على الخط رقم 6 المتجهة إلى المروج، أثناء توقفها بمحطة مناشو بسبب عطب فني، إلى اعتداء من قبل مجموعة من القُصّر، قاموا بتهشيم بلور باب. وقد تم إيقاف ثلاثة من المشتبه بهم في هذه الواقعة.

وندّدت شركة النقل بتونس بهذه السلوكيات التي تهدّد سلامة الركاب والمعدات، داعية مختلف الأطراف إلى تكثيف الجهود للتصدي لمثل هذه التصرفات. كما أكدت تمسكها بتتبع جميع المتورطين قضائياً وعدم التنازل عن حقوقها، حفاظاً على استمرارية المرفق العمومي للنقل.