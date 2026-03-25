عاجل/ طائرات مسيرة تستهدف مطار الكويت ونشوب حريق..

قالت هيئة الطيران المدني في الكويت، فجر اليوم الأربعاء، إن طائرات مسيرة استهدفت خزان وقود في مطار الكويت الدولي مما أدى إلى اشتعال النيران في الموقع، نافية في الوقت ذاته وقوع خسائر بشرية جرّاء الهجوم.

وقال المتحدث باسم الهيئة عبد الله الراجحي إنه “بحسب التقارير الأولية فإن الأضرار مادية فقط، ولا توجد أي خسائر في الأرواح”. ومن جهة أخرى، أكد الحرس الوطني الكويتي أن الدفاعات الجوية أسقطت 5 طائرات مسيرة في أحد المواقع دون تحديده.

وكانت خزانات الوقود في مطار الكويت الدولي قد تعرضت لهجوم بالمسيّرات في 8 مارس الجاري، وقبل ذلك بأسبوع تحطمت طائرة مسيّرة في مبنى الركاب مما تسبب في إصابات طفيفة وأضرار مادية.

وأعلن الجيش الكويتي، في بيانات متتالية أمس الثلاثاء، التصدي لـ17 صاروخا و13 مسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية، خلّفت أضرارا منها خروج خطوط كهرباء في البلاد عن الخدمة، إضافة إلى اندلاع حرائق في منشآت للنفط. أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، في بيانات منفصلة تدمير واعتراض صاروخ باليستي ونحو 30 طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية منذ فجر اليوم. كما أفاد الدفاع المدني السعودي أنه تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في محافظة الخرج للتحذير من خطر.

وكالات