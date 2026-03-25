عاجل/ إسرائيل تعلن مهاجمة موقعين لإنتاج الصواريخ في طهران..

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، استهداف موقعين مركزيين لإنتاج صواريخ بحرية في طهران كانا يعملان بتوجيه من وزارة الدفاع الإيرانية.

وقال الجيش في بيان: “هاجم سلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية خلال الأيام الأخيرة موقعين مركزيين لإنتاج صواريخ كروز بحرية في طهران”.

وبحسب الجيش فإن هذين الموقعين يعملان “تحت قيادة وزارة الدفاع الإيرانية، واستخدمهما النظام لتطوير وإنتاج صواريخ كروز بحرية بعيدة المدى تتيح تدمير أهداف بحرية وبرية بشكل سريع”.

وأضاف البيان أن هذه الضربات التي “ألحقت أضرارا واسعة … خطوة إضافية نحو تعميق الضربة الموجهة إلى البنية التحتية العسكرية الإنتاجية التابعة للنظام الإيراني”.

