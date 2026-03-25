وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..

افادت وزارة التجارة في بلاغ لها اليوم الأربعاء انه في إطار تكريس منظومة حماية المستهلك وإرساء مبادئ شفافية المعاملات التجارية و التصدي لمختلف الممارسات التي من شأنها الإضرار بالحقوق المادية و الصحية للمستهلك، تواصل الوزارة متابعة التشكيات الواردة على مصالحها عبر مختلف وسائل الاتصال المتاحة.

وأكدت الوزارة في هذا السياق، حرصها على تسخير كافة الامكانيات البشرية و المادية لضمان متابعة هذه التشكيات ومعالجتها عبر هياكلها الرقابية مركزيا و جهويا.

وأشارت الوزارة إلى أن تلقي التشكيات لم يقتصر فقط على المستهلكين بل شمل أيضا المعاملات بين المهنيين بما يمكن من التدخل لمعالجة الاخلالات المسجلة ويضمن مستويات عادلة للمنافسة وفق قواعد و آليات السوق ويحفظ حقوق مختلف المتدخلين في المنظومة الاقتصادية من الإنتاج مرورا بالتوزيع وصولا إلى الاستهلاك.

وفي هذا الإطار وبالتوازي مع شهر رمضان تلقت مصالح الوزارة 342 شكاية مسجلة نسبة تطور وصلت إلى 12 % مقارنة مع رمضان 2025 و قد بلغت نسبة معالجة هذه الشكايات 80% .

وقد تعلقت التشكيات أساسا بالمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع خاصة الخضر و الغلال و اللحوم الحمراء و لحوم الدواجن و المواد الغذائية الأساسية و المدعمة.

وتمحورت أبرز الاخلالات حول عدم إشهار الأسعار و الترفيع فيها وإخفاء البضائع و الامتناع عن البيع.

كما ساهمت التدخلات الميدانية المنجزة في إطار معالجة التشكيات في توجيه العمل الرقابي وتعزيز نجاعته والكشف على ممارسات مخلة بشفافية المعاملات.

هذا واكدت الوزارة بهذه المناسبة مواصلة تكثيف العمل الرقابي والتفاعل مع مختلف التشكيات الواردة على مصالحها وتدعو المستهلكين إلى الإبلاغ عن كل التجاوزات على الرقم الأخضر 80100191 بما يساهم في تعزيز شفافية المعاملات التجارية وحماية حقوقهم.