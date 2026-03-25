عاجل/ ايران توجه هذه الرسالة لدول المنطقة وتدعو..

دعا المتحدث باسم قيادة خاتم الأنبياء التابعة للحرس الثوري الإيراني، إبراهيم ذو الفقاري، إلى تشكيل اتحاد أمني وعسكري مع دول المنطقة، بعيدا عن الولايات المتحدة و الكيان المحتل.

وقال ذو الفقاري، في كلمة مصوّرة باللغة العربية موجهة إلى العالمين العربي والإسلامي، إن الوقت قد حان لإقامة اتحاد أمني لا يضم الولايات المتحدة الكيان المحتل، معتبرا أن أمن المنطقة لا يحتاج إلى دول تبعد عنها آلاف الكيلومترات لضمان استقرارها.

واعتبر أن العدوان الصهو أمريكي على إيران مؤشر على دخول المنطقة مرحلة جديدة، مؤكّدًا أن إيران تقف في طليعة الدفاع عن الأمة الإسلامية، وأن أمريكا “لن تطلق رصاصة واحدة” للدفاع عن دول المنطقة إذا تعرّضت لاعتداء من الاحتلال.

وحذّر ذو الفقاري من الاعتماد على القوى الخارجية، ودعا إلى العودة إلى تعاليم القرآن، قائلا إن دول المنطقة قادرة على ضمان أمنها عبر إنشاء منظومة أمن جماعي مستقلّة.

وأضاف أن المنطق يقتضي السعي، في ظل النظام الإقليمي الذي يتشكّل حاليًا، إلى إقامة اتحاد أمني شامل، داعيًا إلى الاتحاد من أجل ضمان أمن المنطقة، والمضي نحو ميثاق للأمن الجماعي يقوم على الإسلام والقرآن مرجعًا ومحورًا وأساسا راسخا.

