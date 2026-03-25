عاجل/ استهداف قاعدة عسكرية في العراق..وهذه حصيلة الضحايا..

قُتل سبعة عناصر من الجيش العراقي في الضربة على قاعدة عسكرية في محافظة الأنبار بغرب العراق، صباح الأربعاء.

وأعلنت وزارة الدفاع العراقيّة، في بيان، أنّ الغارة على الموقع العسكري في منطقة الحبانية في الأنبار صباحا أدّت إلى “استشهاد سبعة من مقاتليها وإصابة 13 آخرين”، مشيرة إلى أنّ “البحث لا يزال جاريا” في المكان.

وقال مسؤول أمني لوكالة ”فرانس برس”، إنّ الموقع يضمّ “عناصر من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وهيئة الحشد الشعبي” التي تنضوي ضمن المؤسّسة العسكرية العراقية، وهي تابعة للقوات المسلحة.

وكانت قاعدة الحبانية، استُهدفت فجر الثلاثاء، بضربة خلّفت 15 قتيلا في صفوف الحشد الذي اتّهم الولايات المتحدة بتنفيذها.