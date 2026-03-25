أسعار النفط تنخفض وسط توقعات بوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط..

انخفضت ⁠أسعار النفط بأكثر من خمسة ​بالمئة اليوم الأربعاء وسط توقعات بوقف ​إطلاق نار محتمل من شأنه أن ‌يخفف من اضطرابات الإمدادات ‌من منطقة الإنتاج الرئيسية ‌في الشرق الأوسط، وذلك عقب تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة أرسلت إلى إيران خطة من ⁠15 نقطة لإنهاء الحرب بينهما.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 6.21 دولار أو 5.9 بالمئة إلى 98.28 ​دولار للبرميل بحلول الساعة 0058 بتوقيت غرينتش، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام ⁠غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.67 دولار أو 5.1 بالمئة إلى 87.68 دولار للبرميل.

وارتفع ⁠كلا الخامين بنحو خمسة بالمئة أمس الثلاثاء، قبل أن تتراجع مكاسبهما في تداولات متقلبة بعد الإغلاق. وقال هيرويوكي كيكوكاوا كبير المحللين لدى نيسان سكيوريتيز إنفيستمنت “زادت توقعات وقف إطلاق النار زيادة طفيفة، وتقود عمليات جني الأرباح السوق”.

وأضاف “لكن التوقعات لا تزال غير مؤكدة ​بشأن نجاح المفاوضات، وهو ما يحد من عمليات البيع”.

وذكر أن أسعار النفط قد تعاود الارتفاع في حالة استئناف ‌القتال وامتداد هجمات إيران إلى منشآت الطاقة في الدول المجاورة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة ⁠تحرز تقدما في جهودها الرامية إلى التفاوض ‌لإنهاء الحرب مع إيران، في حين أكد مصدر أن واشنطن أرسلت مقترح تسوية إلى إيران من 15 نقطة.

وذكرت القناة 12 الصهيونية أن الولايات المتحدة تسعى إلى وقف لإطلاق النار لمدة شهر لمناقشة الخطة، التي تشمل تفكيك برنامج إيران النووي ووقف دعم ‌الجماعات المتحالفة مع طهران وإعادة ⁠فتح مضيق هرمز.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمس إنه مستعد لاستضافة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب الدائرة ‌بينهما.

لكن إيران نفت يوم الاثنين الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأظهرت مذكرة اطلعت عليها رويترز أمس الثلاثاء أن إيران ‌أبلغت مجلس ⁠الأمن الدولي والمنظمة البحرية الدولية بإمكانية عبور “السفن غير المعادية” مضيق هرمز شريطة التنسيق مع السلطات الإيرانية.