عاجل/ أكد أنه غير شرعي: بوعايشة يهدد باللجوء للقضاء لايقاف مؤتمر الاتحاد..

انتقد منسق المعارضة النقابية الطيب بوعايشة أشغال مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد بالمنستير، معتبراً أنه “غير قانوني وغير شرعي”، ولن يساهم في حل أزمة العمل النقابي، بل سيزيد من تعقيدها، وفق تعبيره، مؤكداً أن هدف المعارضة يتمثل في إيقاف المؤتمر.

وأوضح بوعايشة، في تصريح لاذاعة ديوان أف أم، أن مكونات المعارضة النقابية تجمعت أمام مقر انعقاد المؤتمر، حيث اندلع خلاف مع القيادة المشرفة التي منعتهم من دخول القاعة، قبل أن يتمكنوا لاحقاً من الولوج.

وأشار إلى أن عدداً من النقابيين المعارضين يعتزمون اللجوء إلى القضاء في حال المضي قدماً في تنظيم المؤتمر “بالقوة”، معتبراً أن القيادة الجديدة، في هذه الحالة، ستبقى “مكبلة” بسبب الطعون القضائية، في ظل ما وصفه بوجود قطيعة وانعدام ثقة بين القواعد النقابية والهياكل القيادية.

وفي سياق متصل، شدد بوعايشة على أن تجاوز أزمة الاتحاد يقتضي إشراك مختلف الهياكل النقابية، والدعوة إلى عقد مجلس وطني في غضون ستة أشهر، يسبقه حوار شامل على مستوى الاتحادات الجهوية والنقابات الأساسية، إضافة إلى الاجتماعات العامة للعمال، بهدف تشخيص الأزمة وطرح الحلول.

كما دعا إلى ضرورة ابتعاد الأطراف التي كانت سبباً في الأزمة، ومحاسبتها من قبل الهياكل النقابية والقاعدة العمالية.