هذه الدولة تستدعي القائم بأعمال سفارة أمريكا..#خبر_عاجل

قال مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ‌في ‌بيان اليوم ‌الأربعاء إن رئيس الوزراء وجه وزارة الخارجية باستدعاء ⁠القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد على خلفية هجمات استهدفت “قطاعات عسكرية”.

وجاء في ⁠البيان أنه “رغم كل الجهود العراقية ⁠السياسية والعملية لإبقاء العراق بعيدا عن الصراع الدائر في المنطقة، وتزامنا مع كل ما تبذله الحكومة من تواصل دبلوماسي من أجل وقف إطلاق النار واستعادة الأمن ‌والإستقرار وحرية التجارة والتنقل والتبادل الاقتصادي الإقليمي والدولي، ⁠استمرّت الاعتداءات المُدانة ‌التي طالت قطاعاتنا العسكرية”.

وأوضح البيان أن رئيس الوزراء العراقي وجه “باستدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالعراق، وتسليمه مذكرة ‌احتجاج رسمية شديدة اللهجة ⁠تتضمن موقفنا الثابت والصُّلب في حفظ السيادة العراقية، ‌وما يُدين التصرفات غير المسؤولة التي بلغت مبلغ ‌الجريمة النكراء”.