عاجل/ نعيم قاسم يفجرها: “التفاوض مع اسرائيل تحت النار هو استسلام..”

اعتبر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الأربعاء أن طرح التفاوض تحت النار مع اسرائيل هو استسلام، داعيا في الوقت نفسه الحكومة اللبنانية إلى العودة عن قرارها تجريم أنشطة الحزب ومقاتليه.

وقال قاسم في بيان “عندما يُطرح التفاوض مع العدو الإسرائيلي تحت النار فهو فرض للاستسلام وسلب لكل قدرات لبنان، فضلا عن التفاوض بالأصل مرفوض مع عدو يحتل الأرض ويعتدي يوميا”، في رفض معلن لمبادرة عرضها الرئيس اللبناني جوزاف عون بالاستعداد للتفاوض المباشر مع اسرائيل لوقف الحرب.

ودعا قاسم اللبنانيين إلى الوحدة الوطنية، معتبرا أنها تتحقق من خلال أن تعود الحكومة عن قرارها بتجريم العمل المقاوم والمقاومين، بعد إعلانها حظر أنشطة الحزب الأمنية والعسكرية إثر بدئه حربا جديدة مع اسرائيل مطلع مارس.

“أ.ف.ب”