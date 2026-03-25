عاجل/ هذا ما تقرر بخصوص الجلسات الاستئنافية الخاصة بقضايا الارهاب..

2026/03/25

أفادت محكمة الاستئناف بتونس، بأن الجلسات الخاصة بالقضايا الجنائية الاستئنافية المنشورة بالدائرة الجنائية 27(إرهاب)، المعينة خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 30 أفريل 2026، ستعقد وفق إجراءات المحاكمة عن بعد.

وفي إعلام موجه من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس اليوم الاربعاء، أرجعت المحكمة هذا القرار “لوجود خطر حقيقي”، وفق ما نشر على الصفحة الرسمية للفرع. ولاحظت المحكمة أن هذه الإجراءات سوف تتواصل إلى أن يقع البت في هذه القضايا.

وذكرت المحكمة بأن اتخاذ هذه الاجراءات يأتي بعد الاطلاع على الفصل 73 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والفصل 141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلق بإمكانية إجراء المحاكمة عن بعد.

