عاجل/ هذه شروط ايران لوقف الحرب..

2026/03/25

نقلت قناة “برس تي في” الإيرانية عن مسؤول رفيع أن طهران حددت 5 شروط أساسية لإنهاء الحرب تشمل وقفا كاملا للعدوان والاغتيالات من جانب العدو، حسب ما ورد في موقع ”الجزيرة نت”.

وتتمثل هذه الشروط في :

-الوقف الكامل للعدوان والاغتيالات من جانب العدو.

-إنشاء آليات ملموسة لضمان عدم إعادة فرض الحرب على إيران.

-دفع تعويضات وأضرار الحرب بشكل مضمون ومحدَّد بوضوح.

-إنهاء الحرب على جميع الجبهات ولجميع جماعات المقاومة المشاركة في المنطقة.

-الاعتراف الدولي بحق إيران السيادي في ممارسة السلطة على مضيق هرمز، مع ضمانات واضحة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2026 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn