عاجل/ هذه شروط ايران لوقف الحرب..

نقلت قناة “برس تي في” الإيرانية عن مسؤول رفيع أن طهران حددت 5 شروط أساسية لإنهاء الحرب تشمل وقفا كاملا للعدوان والاغتيالات من جانب العدو، حسب ما ورد في موقع ”الجزيرة نت”.

وتتمثل هذه الشروط في :

-الوقف الكامل للعدوان والاغتيالات من جانب العدو.

-إنشاء آليات ملموسة لضمان عدم إعادة فرض الحرب على إيران.

-دفع تعويضات وأضرار الحرب بشكل مضمون ومحدَّد بوضوح.

-إنهاء الحرب على جميع الجبهات ولجميع جماعات المقاومة المشاركة في المنطقة.

-الاعتراف الدولي بحق إيران السيادي في ممارسة السلطة على مضيق هرمز، مع ضمانات واضحة.