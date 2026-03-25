عاجل/ هذه شروط ايران لوقف الحرب..

نقلت قناة “برس تي في” الإيرانية عن مسؤول رفيع أن طهران حددت 5 شروط أساسية لإنهاء الحرب تشمل وقفا كاملا للعدوان والاغتيالات من جانب العدو، حسب ما ورد في موقع ”الجزيرة نت”.
وتتمثل هذه الشروط في :
-الوقف الكامل للعدوان والاغتيالات من جانب العدو.
-إنشاء آليات ملموسة لضمان عدم إعادة فرض الحرب على إيران.
-دفع تعويضات وأضرار الحرب بشكل مضمون ومحدَّد بوضوح.
-إنهاء الحرب على جميع الجبهات ولجميع جماعات المقاومة المشاركة في المنطقة.
-الاعتراف الدولي بحق إيران السيادي في ممارسة السلطة على مضيق هرمز، مع ضمانات واضحة.