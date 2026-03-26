بشرى سارة..مجموعة “ميليا” الفندقية تدخل رسميا السوق التونسية بخمسة مشاريع جديدة..#خبر_عاجل

أعلنت مجموعة “ميليا” للفنادق الدولية دخولها رسميا إلى السوق التونسية عبر خطة استثمارية تشمل إطلاق خمسة مشاريع فندقية. وتهدف المجموعة الإسبانية من خلال هذا التوسع إلى بلوغ طاقة استيعاب تقدر بثلاثة آلاف غرفة بحلول عام 2030.

وينطلق المشروع الأول للمجموعة خلال العام الجاري في ولاية المهدية. وتتضمن الخطة الاستثمارية افتتاح أربعة فنادق إضافية بين عامي 2027 و2029 في وجهات سياحية رئيسية تشمل طبرقة والمنستير وجربة وتونس العاصمة.

وتعتمد خطة الدخول إلى السوق التونسية على عقد شراكة استراتيجية مع شركة محلية متخصصة في الإدارة الفندقية. ويرتكز نموذج العمل على إعادة تأهيل فنادق قائمة وتطويرها لرفع مستوى خدماتها ومطابقتها للمعايير الدولية الخاصة بعلامة “ميليا”، مما يعزز قدرتها على استقطاب الأسواق الأوروبية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، غابرييل إسكارير، أن هذا الاستثمار يمثل خطوة استراتيجية لتوسيع نشاط الشركة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. وأشار إلى أن التعاون مع الشركاء المحليين سيسهم في تطوير عروض سياحية تتوافق مع معايير الجودة والاستدامة المعتمدة عالميا.

ويتزامن هذا الاستثمار الجديد مع تسجيل قطاع السياحة في تونس نموا هيكليا متواصلا. وتستقبل البلاد حاليا أكثر من 11 مليون زائر سنويا، ضمن توجه رسمي يعتمد على تنويع المنتوج السياحي والتركيز على الجودة.