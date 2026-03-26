صادرات تونس نحو المغرب تصل إلى 973 مليون دينار في 2025 وزيت الزيتون والتمور في الصدارة

بلغت الصادرات التونسية نحو السوق المغربية، خلال سنة 2025، حوالي 1ر973 مليون دينار، ويمثل زيت الزيتون والتمور أهمّ المنتوجات المصدرة نحو هذه السوق، وفق مركز النهوض بالصادرات.

ونظّم المركز أمس الخميس بالتعاون والتنسيق مع سفارة الجمهورية التونسية بالرباط وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء والممثلية التجارية للمركز بالدار البيضاء، سلسلة من اللقاءات المهنية الثنائية جمعت وفدا من رجال أعمال من المملكة المغربية، بممثلين عن 60 مؤسسة تونسية ناشطة في قطاعات الصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل.

ومثلت هذه الزيارة فرصة لتنظيم جلسة عمل ترأسها الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين، بحضور أعضاء الوفد المغربي الذي ترأسه حسّان بركاني رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء سطات.

وتم التأكيد خلال هذا اللقاء على أهمية الفرص التجارية المتاحة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وفق دار المصدر.

ومثلت هذه اللقاءات، التي سجلت ما يفوق 200 لقاء مهني مباشر، فرصة هامة للتعريف بالمنتوجات التونسية والتطلع على الفرص التجارية المتاحة في مختلف هذه القطاعات على السوق المغربية وكذلك مجالات الشراكة والتكامل في عدة ميادين تجارية بين البلدين.

ويستمر برنامج زيارة الوفد المغربي يوم 26 مارس 2026، من خلال تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المؤسّسات التونسيّة المصدّرة في قطاعات الصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والخدمات، بهدف الاطلاع عن قرب على الطاقات الإنتاجية لهذه المؤسسات واستجابتها للمواصفات العالمية.