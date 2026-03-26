النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تنعى الصحفية فريدة الدهماني..

نعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الخميس، الصحفية فريدة الدهماني ، التي وافتها المنية بعد مسيرة مهنية ثرية بالعطاء والالتزام.

وذكرت النقابة باسهامات الفقيدة في الحقل الصحفي وبمهنيتها العالية، حيث عملت على مستوى وطني لسنوات ، ثم التحقت سنة 2008 كمراسلة لمجلة “جون افريك” في تونس ، واكبت خلالها أهم التحولات السياسية والاقتصادية والثقافية في البلاد ، كما شمل نشاطها الصحفي كلا من ليبيا وايطاليا.

وعرجت النقابة على مساهمة فريدة الدهماني في تكوين أجيال من الصحفيين بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية والوطنية و على دفاعها عن قضايا النوع الاجتماعي والهجرة والادماج.

واستحضرت النقابة خصال الفقيدة وما عُرفت به من التزام مهني وأخلاقي، معتبرة أن رحيلها يمثّل خسارة فادحة للأسرة الصحفية وللمشهد الإعلامي في تونس.

تقدمت النقابة، بهذه المناسبة الأليمة، بأحرّ التعازي إلى عائلة الفقيدة وزملائها وأصدقائها، راجية من الله أن يتغمّدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنّاته، وأن يرزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.