تقرير يكشف: هذه هدية إيران لترامب..#خبر_عاجل

كشفت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن طبيعة ما وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ”هدية” من طهران، مشيرة إلى أنها تتعلق بالسماح بمرور محدود وآمن لبعض ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.

وبحسب مسؤول أميركي نقلت عنه الصحيفة، طلبت واشنطن من إيران تقديم بادرة حسن نية خلال محادثات غير مباشرة، فجاء الرد بالموافقة على مرور عدد محدود من ناقلات الوقود، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأسواق العالمية.

وكان ترامب قد ألمح إلى تلقي “هدية كبيرة” من إيران دون الكشف عن تفاصيلها، مكتفيا بالقول إنها ترتبط بالنفط والغاز ومضيق هرمز.

وأفاد مصدر عربي بأن المرور الآمن لا يشمل ناقلات أميركية أو إسرائيلية، ومن غير المتوقع أن يكون له تأثير كبير أو طويل الأمد على أسعار الطاقة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة لا تعني تغييرا في الموقف الإيراني، إذ لا تزال طهران متحفظة على تقديم تنازلات أوسع في ظل استمرار العمليات العسكرية.

ولم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض بشأن هذه المعلومات، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية بالتوازي مع التصعيد العسكري.

“سكاي نيوز “