صادرات التمور التونسية تحقق نموا ملحوظا في الكميات والقيمة خلال موسم 2025/2026

شهدت صادرات التمور التونسية خلال الخمسة الأشهر الأولى من موسم 2025/2026 زيادة ملحوظة، حيث سجلت زيادة بنسبة 2ر4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي (2024/2025).

وبلغت الكميات المصدّرة 1ر94 ألف طن، منها 2ر85 بالمائة من صنف “دقلة النور” الشهير، وفق بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة.

كما تم تسجيل ارتفاع في قيمة الصادرات بنسبة 5ر4 بالمائة، حيث قدرت بنحو 8ر607 مليون دينار، مقابل 8ر581 مليون دينار خلال نفس الفترة من الموسم الماضي، مما يعكس زيادة ملحوظة في الطلب العالمي على التمور التونسية.

وفي ما يتعلق بالأسعار، سجلت التمور التونسية في شهر فيفري 2026 معدل سعر قدره 28ر6 دينار/كغ، بزيادة نسبتها 4ر4 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2025. بينما بلغ السعر المتوسط لصنف “دقلة النور” حوالي 96ر6 دينار/كغ، مسجلا ارتفاعا بنسبة 9ر3 بالمقارنة مع العام الماضي.

من جهة أخرى، شهدت صادرات التمور البيولوجية زيادة كبيرة، حيث تم تصدير 6ر4761 طن بقيمة تقارب 6ر48 مليون دينار خلال نفس الفترة. هذه الزيادة بلغت 1ر26 بالمائة في الكميات و 9ر38 بالمائة في العائدات مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط، مما يعكس اهتماما متزايدا بالمنتجات البيولوجية التونسية في الأسواق العالمية.