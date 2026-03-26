سامي الفهري يمثل مجددا أمام القضاء..#خبر_عاجل

مثل المخرج التلفزي سامي الفهري، اليوم، أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك في إطار محاكمته إلى جانب الرئيس المدير العام لإحدى شركات الاتصالات (محال في القضية بحالة فرار) في ملف يتعلق بشبهات فساد مالي.

ووفق ما أوردته اذاعة الجوهرة اف ام قرّرت هيئة الدائرة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة شهر أفريل المقبل، استجابة لطلب هيئة الدفاع التي التمست التمديد في الآجال للاطلاع على ملف القضية وإعداد وسائل الدفاع.

ويُذكر أن الرئيس المدير العام السابق للشركة المعنية حُوكم غيابياً بأكثر من 30 سنة سجناً مع النفاذ العاجل، إثر تورطه في عدد من قضايا الفساد ونهب المال العام، كما صدرت في حقه خطايا مالية تجاوزت 20 مليون دينار.