مكتب البرلمان يعاين حالة شغور بالمجلس إثر وفاة النائب صالح مباركي..

عاين مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه اليوم الخميس بقصر باردو، بإشراف رئيس المجلس ابراهيم بودربالة، حالة شغور بالمجلس إثر وفاة المرحوم صالح مباركي النائب عن ولاية تونس، دائرة الكبارية، وقرر إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بهذا الشغور.

وتمت معاينة حالة الشغور عملا بمقتضيات الفصل 34 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وبأحكام الفقرة الأولى من الفصل 7 من النظام الداخلي للمجلس، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان.

وكان مجلس نواب الشعب أعلن في بيان نعي صادر عنه يوم 9 مارس الحالي، عن وفاة النائب صالح مباركي.