عاجل/ تقلبات جوية وطقس بارد بداية من الغد..

اكد الخبير في طقس تونس عامر بحبة، أنه بداية من الغد الجمعة، سيتم تسجيل تراجع في درجات الحرارة بأغلب جهات البلاد لا سيما بالمرتفعات الغربية

وأوضح بحبة، في تصريح لاذاعة الديوان اف ام مساء اليوم الخميس بأن درجات الحرارة القصوى غدا ستتراوح بين 7 و9 درجات بكل من مرتفعات مكثر والكاف والقصرين وعين دراهم وتالة، فيما ستتقلص درجات الحرارة القصوى بالجنوب لتراوح بين 14 و19 درجة.

وبين المتحدث، بأن هذه الأجواء الباردة ستتدعم أكثر يومي السبت والأحد القادمين وذلك نتيجة المنخفض الجوي الذي تشهده حاليا إيطاليا وجنوب أوروبا عموما.

وأشار الخبير، الى أن الأسبوع الأول من شهر أفريل القادم سيشهد أيضا تراجعا في درجات الحرارة مع توقعات بهطول أمطار.