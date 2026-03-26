مستجدات التزود بقوارير الغاز المنزلي..#خبر_عاجل

أكد رئيس الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي محمد منيف، تسجيل تحسن منذ يوم أمس في نسق التزود بقوارير الغاز المنزلي بأغلب جهات البلاد.

وبين المصدر ذاته، في تصريح لاذاعة ديوان اف ام بأن الضغط الذي شهدته مراكز التعبئة بعدد من الجهات شهد تراجعا، متوقعا عودة التزود الى نسقه العادي مع نهاية الأسبوع الجاري.

وأرجع منيف، أسباب النقص الذي سجلته عدد من الجهات بعد عيد الفطر المبارك، الى ارتفاع حجم الاستهلاك خلال الفترة التي سبقت العيد، الى جانب غلق مراكز التعبئة خلال أيام العيد ما أدى الى تسجيل نقص ببعض الولايات.