عاجل/ تعرض هذا الميناء الكويتي الى هجوم بمسيرات وصواريخ..

أعلنت وزارة الأشغال العامة الكويتية، اليوم الجمعة، عن وقوع أضرار مادية في البنية التحتية لميناء “مبارك الكبير” في جزيرة بوبيان شمالي البلاد، عقب تعرضه لهجوم مزدوج بمسيرات وصواريخ “معادية”، دون تسجيل إصابات بشرية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن “هجوما مزدوجا بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ جوالة معادية، استهدف البنية التحتية لميناء مبارك الكبير”. وأوضحت أن الهجوم وقع فجر الجمعة، وأسفر عن “أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية، وفق التقارير الأولية”.

وأشارت إلى تفعيل إجراءات الطوارئ المعتمدة في مثل هذه الحالات، بالتنسيق مع الجهات المختصة. ويقع ميناء “مبارك الكبير” على جزيرة بوبيان شمالي الكويت، ويمثل أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في الشرق الأوسط.

وقبل ساعات، تعرض ميناء الشويخ التجاري على الساحل الغربي للعاصمة الكويت، لهجوم بطائرات مسيرة “معادية”، دون وقوع إصابات بشرية. ويعد “الشويخ” أقدم وأهم ميناء تجاري في الكويت، ويضم مراسي متعددة ويُستخدم بشكل أساسي لمناولة البضائع التجارية والشحنات العامة.