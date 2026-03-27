بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..

أفاد رئيس النّقابة الجهويّة للفلاّحين بولاية المهدية، محمد علي حلواس، اليوم الجمعة، بأنّ “أسعار منتجات اللحوم البيضاء سيشهد انفراجاً نسبيّاً خلال الأسابيع المقبلة، مع انخفاض تدريجي في الأسعار”.

وأوضح حلواس، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أنّ “أسباب الإضطراب الحاصل في قطاع الدواجن عديدة ومن بينها الأمراض التي مرّبها القطاع جرّاء نقص التلاقيح الضروريّة التي تحمي القطيع”، مشيراً إلى أنّ “الصيدلية المركزية دورها توفير هذه التلاقيح”.

وأضاف حلواس أنّ “التهريب العشوائي للصيصان من دول شقيقة يعتبر أحد الأسباب التي وفّرت الأرضيّة لانتشار الأمراض في صفوف القطيع”، مشدّدًا على ضرورة إعادة هيكلة القطاع لضمان توازن بين العرض والطلب وعدم إتاحة الفرصة أمام صغار الفلاحين لتوريد الصيصان بصفة عشوائية من القطر المجاور”.