عاجل/ ترامب يكشف هدية إيران له..

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، إن “الهدية” الغامضة التي أعلن عنها للصحفيين في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي زعم أن إيران قدمتها للولايات المتحدة كجزء من “المحادثات”، هي 10 “سفن نفطية” عبرت بنجاح مضيق هرمز الممر المائي الحيوي لنقل النفط.

وكان ترامب أشار في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى أن هذه البادرة الطيبة ساعدت في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب- رغم أنه لم يكشف تحديدا ماهية هذه البادرة.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي، الثلاثاء: “لقد كانت هدية كبيرة جدا، تقدر قيمتها بأموال هائلة، ولن أقول لكم ما هي، لكنها كانت هدية كبيرة للغاية”.

وأضاف ترامب، الخميس، أن الولايات المتحدة انخرطت في “محادثات جوهرية للغاية” مع مسؤولين إيرانيين لم يذكر أسماءهم، وأن عبور ناقلات النفط للمضيق تمثل دليلا على جدية المفاوضين.

وقال ترامب: “قالوا: ‘لنثبت لكم أننا حقيقيون ولنا نفوذ، سمحنا بإرسال 8 سفن محملة بالنفط لكم، 8 سفن، 8 سفن نفط كبيرة.. كانوا على حق، وكانوا جادين”، وقد عبرت السفن مضيق هرمز وهي ترفع أعلاما باكستانية”.

وأضاف أن الإيرانيين أرسلوا سفينتين إضافيتين “للاعتذار عما قالوه”.

وأكد ترامب أن هذه الحادثة أثبتت للولايات المتحدة أننا “نتعامل مع الأشخاص المناسبين”.

وسُئل ترامب أيضا عما إذا كان يعتقد أنه بإمكان إيران فرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز. ورد قائلا: “لا ينبغي أن يكون ذلك ممكنا، لكنهم يقومون بذلك قليلا”. وقال ترامب إنه ليس متأكدا إذا كان سيلزم إيران بالموعد النهائي الذي حدده، الجمعة المقبل، لإعادة فتح مضيق هرمز.

وتابع: “لا أعرف بعد.. لا أعرف. سيخبرني السيد ويتكوف وجي دي وجاريد ما إذا كانوا يعتقدون أن الأمر يسير على ما يرام أم لا، وإذا لم يكن الأمر يسير على ما يرام، فربما لا”.

وكالات