عاجل/ للمرة الأولى.. أمريكا تنشر زوارق انتحارية مسيرة في الحرب مع إيران..

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الولايات ‌المتحدة نشرت زوارق سريعة مسيرة ​للقيام ⁠بدوريات ضمن عملياتها التي ‌تستهدف إيران، وهي ‌المرة الأولى التي تؤكد فيها واشنطن استخدام مثل هذه الزوارق ‌في نزاع قائم.

ولم يسبق الإعلان ⁠عن نشر هذه الزوارق، التي يمكن استخدامها للمراقبة أو شن هجمات انتحارية. ويأتي ذلك على الرغم من سلسلة انتكاسات ​واجهتها البحرية الأمريكية على مدى ‌سنوات في سعيها لامتلاك أسطول من السفن المسيرة، وفق تقرير ⁠لرويترز العام الماضي.

وبرزت أهمية السفن المسيرة في السنوات القليلة الماضية بعد ​أن استخدمت ‌أوكرانيا زوارق سريعة محملة ‌بالمتفجرات لإلحاق أضرار جسيمة بأسطول البحر الأسود الروسي.

واستخدمت إيران طائرات مسيرة ‌بحرية لمهاجمة ‌ناقلات النفط ⁠في الخليج مرتين على الأقل ‌منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل غاراتهما قبل نحو ⁠شهر. ولم ترد ​أي مؤشرات على استخدام الولايات المتحدة سفناً مسيرة في هجمات.

