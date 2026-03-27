تركيز جهاز رقمي متطور لتصوير الفم بالاشعة بالمستشفى المحلي بمطماطة من ولاية قابس

تحت اشراف الادارة الجهوية للصحة بقابس، تم أمس الخميس، تركيز جهاز رقمي متطور لتصوير الفكين بالاشعة بالمستشفى المحلي بمطماطة، يتيح لأطباء الاسنان التشخيص المبكر لامراض الفم والاسنان

ويعد هذا الجهاز مكسبا جديدا لتقريب الخدمات الصحية لفائدة سكان المنطقة وتفادي عناء التنقل الى المستشفى الجامعي أوالى المخابر الخاصة لاجراء مثل هذه الفحوصات .

وتندرج هذه الآلة ضمن التكنولوجيا الروبوتية المتقدمة توفر المرونة والدقة اللازمة لتصوير الوجه والفكين وهي مجهزة بواجهة رسومية سهلة الاستخدام تساهم في تسهيل سيرعمل التصوير في جميع الظروف ونظام

شعاع الليزر الثلاثي

المستشفى المحلي بمطماطة الجديدة هو مؤسسة صحية عمومية تابعة لوزارة الصحة في تونس، تقع بولاية قابس. وتهدف هذه الدائرة الصحية إلى تقديم الخدمات الطبية الأساسية والاستعجالية والعلاجية لسكان المنطقة والمناطق المجاورة