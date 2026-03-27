التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون

بلغت الصادرات التونسية نحو الأردن خلال شهري جانفي وفيفري 2026 نحو 59 مليون دينار مدعومة بنسق تصدير زيت الزيتون الذي وصل إلى 4182 طن في نهاية شهر فيفري 2026، ممّا أسهم في تطوّر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 135 بالمائة، ليبلغ 5ر69 مليون دينار، ما يؤشر إلى إمكانيّة بلوغ مستويات إيجابيّة مع موفّى السنة الحاليّة، وفق بيانات نشرها مركز النهوض بالصادرات.

وتتركز الصّادرات التونسيّة الى السوّق الاردنيّة أساسا على الأدوية والمستلزمات الطبيّة والمواد الغذائيّة والبقايا المعدنيّة، وتمثّل هذه المنتجات حوالي 70 بالمائة من إجمالي الصّادرات التونسية، وفق المصدر ذاته.

ومثل دفع التبادل التجاري الثنائي وتعزيز التكامل الاقتصادي التونسي-الأردني، محور لقاء رئيس مدير عام مركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين بسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى تونس، عبد الله أبو رمان، تم خلاله استعراض واقع وآفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، حيث شدّد الجانبان على أهمية تطوير حجم المبادلات التجارية والارتقاء بها إلى مستوى الإمكانيات المتاحة لدى البلدين.

كما أكدا ضرورة استكشاف فرص جديدة للشراكة، خاصة في القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية، على غرار الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والنسيج والملابس وتكنولوجيا المعلومات والخدمات، إلى جانب قطاعات أخرى ذات اهتمام مشترك، وذلك في ظلّ وجود فرص تجارية واستثمارية واعدة يمكن استغلالها، سواء عبر تطوير التبادل التجاري أو من خلال إرساء مشاريع مشتركة تدعم التكامل الاقتصادي.

وشدد المسؤولان على أهمية مواصلة وتيرة تزويد السوق الأردنيّة بزيت الزيتون التونسي خاصة في ظل الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها المملكة الأردنية لتوريد كميات هامة من هذا المنتوج الحيوي استجابة لمتطلبات السوق الأردنية وحاجيات المستهلك الأردني للجودة.

وتم الاتفاق على وضع برنامج عملي للفترة القريبة القادمة، يتضمن تنظيم زيارات متبادلة لرجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين، بما من شأنه تعزيز التواصل المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة وتكثيف الجهود لتحويل هذه التوجهات إلى برامج عمل ملموسة، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة للبلدين.