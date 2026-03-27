سيدي بوزيد: انطلاق عملية هدم جامع الرحمة المركزي وسط المدينة

انطلقت بداية الأسبوع الجاري، عملية هدم جامع الرحمة المركزي بمدينة سيدي بوزيد، للمرة الثانية بعد تخلي المقاولة الأولى التي انطلقت في اشغالها شهر ديسمبر الماضي، وذلك تمهيدا لإعادة بنائه.

وكانت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية قرّرت خلال شهر افريل 2025 غلق الجامع للتوقي من المخاطر والتهديدات جراء العوامل الطبيعية وتأثيرات الكوارث الطبيعية خاصة الرجّات الأرضية التى حدثت خلال تلك الفترة.

وأكدت المديرة الجهوية للشؤون الدينية مسعودة حسني في تصريح لصحفي “وات” انّ قرار هدم الجامع جاء بعد القيام بسلسلة من المعاينات من طرف المختصين والتأكد من ضرورة غلقه خاصة إثر تدهور وضعيته الانشائية وظهور تشققات تفاقمت إثر الرجة الأرضية الأخيرة.

وبيّنت حسني ان اشغال الهدم التي تقوم بها مقاولة مختصّة ستدوم بين 3 و4 أسابيع، لتتولى إثر ذلك هيئة جهوية استوفت كل الشروط المطلوبة ، وتتكون من مجموعة من المواطنين تعهدوا بالجامع مجانا، الاشراف على بناء الجامع .