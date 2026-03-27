عاجل/ النادي الإفريقي يفجرها ويصعد قانونياً ضد هؤلاء..

أعلن مصدر مسؤول من إدارة النادي الإفريقي، اليوم الجمعة 27 مارس 2026، عن توجه النادي لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة وحاسمة ضد عدد من صفحات التواصل الاجتماعي. وتأتي هذه الخطوة لمواجهة ظاهرة تقليد الأزياء الرسمية للنادي، بالإضافة إلى ملاحقة “المحللين” وصفحات “الفيسبوك” التي تتمادى في ترويج أخبار زائفة ومعلومات مضللة تمس من استقرار الفريق ومصلحته العليا.

وأوضح المصدر ذاته في تصريح لموقع “الشروق أون لاين” أن إدارة “نادي باب الجديد” باشرت بالفعل إجراءات تتبع هؤلاء الأطراف قضائياً، واصفاً تسريب المعلومات الخاطئة والإضرار بسمعة النادي بـ “الجرائم القانونية” التي لن يتم التسامح معها. وستستند الإدارة في دعواها القانونية إلى المرسوم عدد 54 لسنة 2022، المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي يهدف إلى زجر نشر الأكاذيب وجمع الأدلة الإلكترونية الخاصة بها، بما يتماشى مع المعاهدات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية.

وفي الختام، شدد المصدر على أن هذه التحركات تهدف بالأساس إلى حماية الحقوق الفكرية والممتلكات الخاصة بالنادي، وضمان مصداقية الفريق أمام جماهيره العريضة، مؤكداً أن أي تجاوز مستقبلي سيواجه بالملاحقة القضائية الفورية ودون تراجع.