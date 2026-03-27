عاجل/ مسؤول ايراني يحسمها ويكشف سبب اختفاء المرشد الأعلى مجتبى خامنئي..

بعدما تزايدت التساؤلات حول الحالة الصحية والدور الفعلي للمرشد الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، خصوصاً عقب غيابه عن الظهور العلني خلال مناسبتي عيد الفطر وعيد النيروز واكتفائه برسائل مكتوبة، طمأنت إيران مجدداً.

فقد صرّح علي بحريني، ممثل إيران لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف، بأن غياب خامنئي الابن عن الظهور العلني يعود إلى اعتبارات أمنية.

وأضاف أن الأوضاع الصحية له جيدة تماماً، وهو يدير شؤون البلاد.

كما أكد أن عدم ظهوره يأتي في إطار مراعاة التدابير الأمنية بسبب الظروف الاستثنائية الحالية.

أتى هذا التصريح بعد يومين من تصريح آخر للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أكد فيه أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بصحة جيدة، وأن نظام الدولة الإيراني يعمل بكفاءة.

وقال بقائي في مقابلة مع قناة “إنديا توداي” التلفزيونية، الأربعاء: “المرشد الأعلى بصحة جيدة، ونحن سعداء بأن نظام دولتنا يعمل بكفاءة، قواتنا المسلحة تعمل وفقاً لخطط الدفاع الإيرانية، والأهم من ذلك أن شعبنا موحد في مواجهة العدوان”، بحسب تعبيره.

وكانت أحدث التقديرات الإسرائيلية والأميركية أشارت إلى أن مجتبى خامنئي خاضع لسيطرة الحرس الثوري الإيراني، وفق ما نقلت قناة i24NEWS.

كما أفادت التقديرات في كل من القدس وواشنطن بأن مجتبى مصاب وليس متوفى، وأنه ما زال قادراً على العمل.

لكن بحسب أحدث تقييم إسرائيلي أميركي، فإن مجتبى ليس هو المتحكم في إيران. وقال مصدر مطّلع “الأرجح أن الحرس الثوري هو الذي يسيطر عليه، وليس هو من يسيطر عليهم”.

كذلك أوضح التقييم أن “مستوى الحكم الذي يستطيع المرشد الجديد ممارسته في أفضل الأحوال ضعيف، ولا يقترب حتى من القبضة الحديدية التي كان يمارسها والده الراحل”.

العربية.نت